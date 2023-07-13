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El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины ракетами и истребителями

El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины ракетами и истребителями Евросоюз (ЕС) планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений.
Другие страны
13 июля 2023 г. 11:44
El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины ракетами и истребителями

Евросоюз (ЕС) планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений.

Как передает Report, об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей.

Согласно документу, речь в том числе идет о ракетах и истребителях.

"Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и совместно финансировать передовые системы вооружений государствами-членами", - пишет издание.

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Версия на английском языке El Pais: EU plans to strengthen Ukraine's air defense with missiles and fighters
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi təlimçilər göndərəcək

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