El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины ракетами и истребителями

Евросоюз (ЕС) планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений.

Евросоюз (ЕС) планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и финансировать передовые системы вооружений.

Как передает Report, об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на попавший в ее распоряжение внутренний документ Европейской службы внешних связей.

Согласно документу, речь в том числе идет о ракетах и истребителях.

"Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению воздушной обороны Украины и совместно финансировать передовые системы вооружений государствами-членами", - пишет издание.