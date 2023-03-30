El Mundo: Премьер Испании попросит Си Цзиньпина не поставлять России оружие

Глава правительства Испании Педро Санчес попросит председателя КНР Си Цзиньпина в ходе встречи в Китае в пятницу не передавать оружие России.

Глава правительства Испании Педро Санчес попросит председателя КНР Си Цзиньпина в ходе встречи в Китае завтра не передавать оружие России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El Mundo.

Издание отмечает, что кабмин королевства очень положительно оценивает тот факт, что Пекин отказался от "пассивной позиции" в отношении войны в Украине, чтобы активно участвовать в поиске решений по урегулированию этого вопроса.

Согласно газете, правительство Испании полагает, что конфликт может продлиться на протяжении текущего года и 2024 года. В связи с этим Мадрид готов и дальше оказывать поддержку Киеву.

Мадрид также считает важным, чтобы Си Цзиньпин обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.