Экзитполы: На президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Демократ Мун Чжэ Ин одерживают победу на выборах президента Южной Кореи, свидетельствуют опубликованные данные exit-polls, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

За Мун Чжэ Ина проголосовало 41,1% электората, за представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё 23,3%, за представителя Народной партии Ан Чхоль Су - 21,8% избирателей.

Данные exit-polls также появились на гигантском экране на центральном проспекте в Сеуле на митинге сторонников Мун Чжэ Ина. Голосование завершилось в 20.00. Всего по стране, в которой зарегистрировано более 42 миллионов избирателей, работало почти 14 тысяч участков.

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая - сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.