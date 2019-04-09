Экзитполы: cоперники Нетаньяху лидируют по итогам парламентских выборов в Израиле

Центристский блок партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем лидирует по итогам состоявшихся во вторник парламентских выборов в Израиле, как передаёт Report со ссылкой на ТАСС свидетельствуют результаты экзитполов.

Экзитпол 11-го канала израильского ТВ отдает 37 из 120 мест в Кнессете (парламенте) блоку "Кахоль-Лаван" и 36 мест - партии Биньямина Нетаньяху "Ликуд", 12-й канал израильского ТВ прогнозирует 37 мест у "Кахоль-Лаван", 33 места - у партии "Ликуд". По подсчетам 13-го канала, обе партии могут получить по 36 мест в однопалатном парламенте. Официальные предварительные результаты подсчета голосов ожидаются в среду.

По итогам парламентских выборов президент Государства Израиль Реувен Ривлин после консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит, как ожидается, уже на следующей неделе одному из депутатов сформировать новое правительство.