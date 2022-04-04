Экзитпол: Вучич лидирует на выборах президента Сербии в первом туре

Коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Александар Вучич, убедительно лидирует на парламентских выборах в Сербии.

Коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Александар Вучич, убедительно лидирует на парламентских выборах в Сербии.

Как передает Report, таковы объединенные данные исследовательского центра Ipsos и Центра за свободные выборы и демократию (CeSID).

Согласно данным экзитполов, коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (лидер - Вучич), набирает 43,6%. На втором месте идет коалиция "Объединенные для победы Сербии" во главе с Мариникой Тепич - 12,9%, на третьем находится коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича - 11,6%, коалиция НАДА - 5,4%, список "Мы должны" 4,3%, "Бошко Обрадович - Патриотический блок" - 4%, "Милица Джурджевич-Стаменковски - Сербская партия "Заветники" - 3,9%.

Остальные партии не смогли преодолеть порог в 3%.

Коалиция "Вместе можем все" во главе с Вучичем лидирует на парламентских выборах в Сербии.