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Экзитпол: Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши

Экзитпол: Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши Кандидат от либеральной "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши.
Другие страны
2 июня 2025 г. 00:22
Экзитпол: Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши

Кандидат от либеральной "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола института IPSOS, опубликованные польским информагентством ПАП.

Согласно данным экзитполов, 53-летний Тшасковский набирает 50,3% голосов. Его 42-летний соперник Кароль Навроцкий, поддерживаемый национал-консервативной партией "Право и справедливость", - 49,7%.

Избирательные участки в Польше закрылись в 21:00 по местному (23:00 по бакинскому) времени 1 июня. Явка во втором туре выборов составила 72,8%, сообщил ЦИК страны.

Напомним, что в первом туре выборов 18 мая Тшасковский набрал 31,36% голосов, Навроцкий заручился поддержкой 29,54% проголосовавших.

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Версия на азербайджанском языке Exit-poll: Varşava meri prezident seçkilərində qalib gəlir

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