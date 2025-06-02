Экзитпол: Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши

Кандидат от либеральной "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши.

Кандидат от либеральной "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные экзитпола института IPSOS, опубликованные польским информагентством ПАП.

Согласно данным экзитполов, 53-летний Тшасковский набирает 50,3% голосов. Его 42-летний соперник Кароль Навроцкий, поддерживаемый национал-консервативной партией "Право и справедливость", - 49,7%.

Избирательные участки в Польше закрылись в 21:00 по местному (23:00 по бакинскому) времени 1 июня. Явка во втором туре выборов составила 72,8%, сообщил ЦИК страны.

Напомним, что в первом туре выборов 18 мая Тшасковский набрал 31,36% голосов, Навроцкий заручился поддержкой 29,54% проголосовавших.