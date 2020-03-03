Экзитпол: Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах

Партия "Ликуд" и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах, получает 37 из 120 мест в Кнессете 23-го созыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ее основной оппонент - центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем может рассчитывать на 33 кресла в однопалатном парламенте. Таковы результаты первого экзитпола, распространенным 12 каналом израильского ТВ сразу после закрытия избирательных участков.

По прогнозам телеканала, на третьем месте по итогам подсчета голосов окажется арабский "Объединенный список" с 14 парламентскими мандатами, на девять кресел может рассчитывать ультрарелигиозная партия ШАС, по семь мест получат блок правых объединений "Ямина", блок левых партий "Авода-Гешер" и ультраортодоксальный "Объединенный иудаизм Торы", шесть кресел - партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана.