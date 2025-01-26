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Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов

Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.
Другие страны
26 января 2025 г. 21:23
Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным экзитпола председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 1,8% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,6%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 2,7%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Экзитпол проводился на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, согласно социологической выборке. Это единственный экзитпол на выборах президента Республики Беларусь.

Предварительные данные о результатах выборов от ЦИК Беларуси, как ожидается, будут оглашены в 2:30 27 января (03:30 по бакинскому времени).

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Версия на азербайджанском языке Exit-poll: Lukaşenko 87,6% səslə seçkilərdə qalib gəlib

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