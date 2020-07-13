Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

​​​​​​​Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок.

Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos.

По данным этого исследования, во втором туре выборов главы государства Дуда, кандидат от правящей партии "Право и справедливость", набрал 50,4% голосов избирателей.

Таким образом, он опередил представителя оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.

По заявлению социологов, максимальная погрешность исследования составляет два процента, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8 процента.

Явка избирателей, по данным того же исследования, составила 68,9 процента.

Отметим, что Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования 13 июля.