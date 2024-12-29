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Экзитпол: Действующий президент лидирует на выборах в Хорватии

Экзитпол: Действующий президент лидирует на выборах в Хорватии Действующий президент Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на выборах главы государства.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 23:34
Экзитпол: Действующий президент лидирует на выборах в Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на выборах главы государства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты экзитпола, приведенные после закрытия избирательных участков хорватским порталом Dnevnik.

Согласно информации, Миланович пока набирает 51,48% голосов, а его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", получает 19,29% голосов.

Отметим, что голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку), начался подсчет голосов.

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