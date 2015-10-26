Экзит-полл: в Польше на выборах лидируют консерваторы

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Польше на парламентских выборах лидирует находящаяся в оппозиции консервативная партия "Право и справедливость", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно экзит-поллу, проведенному Ipsos, возглавляемая Ярославом Качиньским партия "Право и справедливость" получила 39,1% голосов, тогда как правящая "Гражданская платформа" премьер-министра Евы Копач 23,4%.

Если эти данные подтвердятся при окончательном подсчете голосов, то это означает, что консерваторы получат парламентское большинство и смогут самостоятельно сформировать правительство.

Партию Качиньского наиболее активно поддерживают жители сельских районов и представители Римско-католической церкви.

Корреспонденты передают, что правящая партия стала терять популярность, поскольку многие жители Польши недовольны своим финансовым положением и считают, что социальные льготы и пособия распределяются неэффективно.

На рейтингах "Гражданской платформы" также негативно сказался прошлогодний скандал с прослушкой, в который были вовлечены некоторые министры.

Помимо "Гражданской платформы" и партии "Право и справедливость", которые являются главными конкурентами на политической сцене страны, в выборах принимают участие еще шесть политических объединений.

По прогнозам социологов, кроме двух крупнейших партий в сейм войдут еще пять партий с результатом от 5 до 9%, от которых может зависеть судьба будущей правящей коалиции, если таковая потребуется.