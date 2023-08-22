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Эквадорцы проголосовали на референдуме против разработки нефти в Амазонии

Эквадорцы проголосовали на референдуме против разработки нефти в Амазонии Граждане Эквадора на референдуме проголосовали против разработки месторождения нефти в национальном парке Ясуни, расположенном в бассейне реки Амазонка.
Другие страны
22 августа 2023 г. 03:46
Эквадорцы проголосовали на референдуме против разработки нефти в Амазонии

Граждане Эквадора на референдуме проголосовали против разработки месторождения нефти в национальном парке Ясуни, расположенном в бассейне реки Амазонка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным избирательным советом.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, чтобы правительство оставило нефть из месторождения Испинго-Тамбокоча-Типутини, известного как блок 43, под землей на неопределенный срок?" положительно ответили 58,99% эквадорцев. Ежедневно на этом участке добывается около 55 тыс. баррелей нефти, что составляет 11% от общего объема добычи нефти в Эквадоре.

Жители Кито также проголосовали за запрет добычи металлов в шести районах столичного округа, расположенных в уязвимой природной зоне.

Референдумы прошли в воскресенье одновременно с досрочными президентскими и парламентскими выборами.

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