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    Эквадор высылает посла Венесуэлы

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг эквадорский МИД.

    В коммюнике ведомства отмечается, что причиной такого шага стали заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленные против президента Эквадора Ленина Морено.

    "Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав", — говорится в заявлении ведомства.

    МИД Эквадора сообщил также, что отзывает для консультаций временную поверенную в делах Эквадора в Венесуэле.

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