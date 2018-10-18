Эквадор высылает посла Венесуэлы

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг эквадорский МИД.

В коммюнике ведомства отмечается, что причиной такого шага стали заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленные против президента Эквадора Ленина Морено.

"Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав", — говорится в заявлении ведомства.

МИД Эквадора сообщил также, что отзывает для консультаций временную поверенную в делах Эквадора в Венесуэле.