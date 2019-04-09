В МИД Эквадора заявили о сохранении права проведения расследования в отношении Ассанжа

Власти Эквадора сохраняют за собой право провести расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, связанное с его возможной причастностью к утечке информации о личной жизни президента страны Ленина Морено.

Об этом в понедельник заявил глава МИД южноамериканской республики Хосе Валенсиа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Правительство Эквадора на прошлой неделе предоставило спецдокладчику ООН по праву на частную жизнь Джозефу Каннатачи (Мальта) сведения о возможной причастности WikiLeaks к публикации в социальных сетях личных переговоров и фотографий Морено и его семьи. "Государство [Эквадор] имеет право предоставлять дипломатическое убежище, а также пересматривать подобные решения, из чего следует, что мы [власти Эквадора] имеем право проводить некоторые расследования", - приводит агентство Reuters слова Валенсиа.

Глава эквадорского дипломатического ведомства также отметил, что расследование руководства Эквадора будет проведено отдельно от действий Каннатачи и его коллеги, занимающегося по поручению Совета ООН по правам человека предотвращением пыток, Нильса Мельцера (Швейцария), которые 25 апреля посетят Ассанжа в связи с сообщениями о его возможной высылке.

5 апреля WikiLeaks сообщила со ссылкой на источники в Эквадоре, что Ассанж будет выслан из посольства южноамериканской республики в Лондоне в течение "нескольких часов или дней". По словам организации, Кито и Лондон заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks.

Отвечая на вопрос адвоката Джулиана Ассанжа в Эквадоре Карлоса Поведа о планах прекратить предоставление убежища его подзащитному, Валенсиа не дал окончательного ответа, а лишь заявил, что Эквадор "может сохранить право [Ассанжа] на убежище, либо пересмотреть его на основе существующих или не существующих фактов".