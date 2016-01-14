Эквадор приветствовал решение Швеции допросить Ассанжа в дипмиссии южноамериканской страны

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Эквадор приветствовал решение шведской прокуратуры провести допрос основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в среду глава МИД республики Рикардо Патиньо.

"Мы будем сотрудничать с шведским правосудием с тем, чтобы они могли взять показания. Мы говорили об этом с самого начала", - сказал министр.

Вместе с тем он подверг критике тот факт, что официальный запрос на проведение допроса пришел из Стокгольма только через месяц после достижения предварительной договоренности по этому поводу. "Вопрос в следующем: почему они так долго ждали?", - отметил Патиньо. По его мнению, стремление шведской стороны затянуть процесс может быть новым подтверждением того факта, что в отношении Ассанжа ведется (политическое) преследование.