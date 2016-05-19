​Эквадор отозвал посла в Бразилии в связи с отстранением Роуссефф

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Эквадор отозвал своего посла в Бразилии для консультаций в связи с отстранением от власти президента Дилмы Роуссефф.

Как передает Report, об этом сообщил в среду министр иностранных дел страны Гийом Лонг.

"Я вызвал для консультаций нашего посла в Бразилии, с которым проведу встречу для обсуждения политической ситуации в этой стране", — приводит МИД Эквадора в своем микроблоге в Twitter заявление Лонга.

Таким образом, Эквадор стал третьей страной Латинской Америки, отозвавшей своего дипломатического представителя из Бразилии после отстранения Роуссефф. До этого такой шаг предприняли Венесуэла и Сальвадор.

На минувшей неделе сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 55 голосами против 22 поддержал продолжение процедуры импичмента Роуссефф. Это означает, что глава государства покинула свой пост на 180 дней, а ее обязанности начал исполнять вице-президент Мишел Темер. Он уже сформировал новое правительство.