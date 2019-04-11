​Эквадор отменил решение о выдаче гражданства Ассанжу

Власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия на пресс-конференции.
"Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений (норм, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Великобритании - ред.)", - заявил он.
Отметим, что Джулиан Ассанж задержан сегодня в Лондоне.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости