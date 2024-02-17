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Эквадор не будет поставлять российскую технику в США

Эквадор не будет поставлять российскую технику в США Эквадор не будет поставлять российскую технику в США.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 06:23
Эквадор не будет поставлять российскую технику в США

Эквадор не будет поставлять российскую технику в США.

Как передает Report, об этом сообщил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом южноамериканской страны Даниэлем Нобоа.

По словам посла, президент в ходе встречи особо подчеркнул нейтральный статус страны.

"Страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — поделился российский дипломат.

Он добавил, что официально о решении властей Эквадора не передавать технику США станет известно на следующей неделе.

Отметим, что Россельхознадзор в начале февраля выразил "беспокойство ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора", служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

Претензии появились на фоне сообщений о том, что Эквадор готовится передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму $200 млн.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador Rusiya istehsalı hərbi avadanlıqları ABŞ-a tədarük etməyəcək

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