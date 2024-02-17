Эквадор не будет поставлять российскую технику в США

Эквадор не будет поставлять российскую технику в США.

Эквадор не будет поставлять российскую технику в США.

Как передает Report , об этом сообщил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом южноамериканской страны Даниэлем Нобоа.

По словам посла, президент в ходе встречи особо подчеркнул нейтральный статус страны.

"Страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — поделился российский дипломат.

Он добавил, что официально о решении властей Эквадора не передавать технику США станет известно на следующей неделе.

Отметим, что Россельхознадзор в начале февраля выразил "беспокойство ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора", служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

Претензии появились на фоне сообщений о том, что Эквадор готовится передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму $200 млн.