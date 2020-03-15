​Эквадор из-за коронавируса закроет границу для всех приезжающих

Эквадор закрывает границу для всех прибывающих в страну на фоне распространения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-президент страны Отто Сонненхольцнер в ходе пресс-конференции.

"(Вводится – ред.) запрет на все международные рейсы … мера распространяется также на международный наземный и морской транспорт", - заявил Сонненхольцнер. Он уточнил, что для иностранных граждан решение вступит в силу в воскресенье 15 марта в 23.59 (8:59 понедельника бакинское время), а для эквадорцев – на сутки позже.

Кроме того, в стране вводится запрет на проведение массовых мероприятий, включая религиозные. К другим чрезвычайным мерам относится обязательная кремация тел жертв, скончавшихся от коронавируса.

По данным местных СМИ, в стране зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались три человека.