​Эквадор готовит документы и вещи Ассанжа для передачи США

Власти Эквадора передадут США личные вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Пока все это находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
Как передает Report, об этом говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
В распоряжении США будут мобильные телефоны, карты памяти и другие информационные носители журналиста.
20 мая обыщут комнату, где он жил. Адвокат Ассанжа Карлос Поведе проинформирован.
Как утверждает второй адвокат журналиста Бальтасар Гарсон, Эквадор "полностью нарушил институт предоставления убежища".
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