​Эквадор готовит документы и вещи Ассанжа для передачи США

Власти Эквадора передадут США личные вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Пока все это находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

Как передает Report, об этом говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.

В распоряжении США будут мобильные телефоны, карты памяти и другие информационные носители журналиста.

20 мая обыщут комнату, где он жил. Адвокат Ассанжа Карлос Поведе проинформирован.

Как утверждает второй адвокат журналиста Бальтасар Гарсон, Эквадор "полностью нарушил институт предоставления убежища".