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Эквадор депортирует 1 500 иностранных заключенных

Эквадор депортирует 1 500 иностранных заключенных Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что власти республики с 10 января начнут высылать заключенных иностранцев из-за кризиса в сфере безопасности в стране.
Другие страны
10 января 2024 г. 21:52
Эквадор депортирует 1 500 иностранных заключенных

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что власти республики с 10 января начнут высылать заключенных иностранцев из-за кризиса в сфере безопасности в стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По ее данным, глава государства, выступавший в эфире местной радиостанции, сказал, что планируется депортация 1 500 иностранцев. Первыми из Эквадора будут высланы граждане Венесуэлы, Колумбии и Перу. По словам Нобоа, граждане других стран составляют порядка 10% от общего числа иностранцев в тюрьмах.

9 января Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

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