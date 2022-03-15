Экстренный саммит НАТО по Украине пройдет 24 марта в Брюсселе

Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, пройдет 24 марта.

Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации в Украине и повышению обороноспособности альянса, пройдет 24 марта.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я созвал экстренный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России на Украину, нашу твердую поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживающей и оборонной способности НАТО", - заявил генсек НАТО.

Постоянное представительство США при НАТО отметило, что саммит посетит американский президент Джозеф Байден.