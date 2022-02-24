Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет сегодня

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией независимости «ЛНР» и «ДНР».

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией независимости «ЛНР» и «ДНР».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00 (23:00, бакинское время)", - отмечается в нем.

Среди вопросов, которые Мишель предлагает лидерам обсудить на саммите, - "как поступить с Россией". "Я хотел бы, чтобы мы обсудили: последние события; как мы защищаем международный порядок, основанный на правилах; как мы поступаем с Россией, в частности привлекая ее к ответственности за ее действия; как мы будем и дальше поддерживать Украину и ее народ", - заявил он.