Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на золотых приисках после взрыва

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на нелегальных золотых приисках после взрыва, произошедшего на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Times со ссылкой на полицию

Взрыв произошел на приисках в провинции Фри-Стейт, ранее принадлежавших компании Harmony Gold. Несмотря на то, что прииски считались отработанными, на них продолжалась незаконная добыча золота.

"Одиннадцать нелегальных старателей были задержаны сегодня утром. Они заявляют, что под землей еще находятся тела", — приводит издание слова представителя полиции генерала-лейтенанта Лерато Молале.