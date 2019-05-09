​Экстренное закрытое заседание СБ ООН по Ливии пройдет 10 мая

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 мая, внеочередное закрытое заседание по ситуации в Ливии.

Об этом ТАСС сообщил источник в организации, передает Report.

"Заседание запланировано на вторую половину дня пятницы в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что темой обсуждения станет резолюция, которую ранее сторонам не удалось согласовать из-за противоречий по поводу упоминания в ней Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в качестве зачинщика эскалации.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений на данный момент погибли свыше 430 человек, более 2 тыс. получили ранения.