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    ​Экстремисты подорвали мечеть XVI века в Йемене

    Йеменская комиссия по делам древностей и музеев осудила это преступление

    Баку. 1 Августа. REPORT.AZ/ Группа исламских радикалов уничтожила в минувшую пятницу древнюю мечеть на юго-западе Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

    По его данным группа вооруженных ваххабитов (сторонников радикальной ветви ислама), командует которыми полевой командир, известный как Абу аль-Аббас, подорвала богослужебное сооружение, возведенное в XVI веке. Как подчеркивается в сообщении телестанции, йеменская комиссия по делам древностей и музеев осудила это преступление.

    "Купол этой мечети был одним из крупнейших в Йемене, при этом место считалось одним из наиболее религиозных", - приводит канал заявление организации.

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