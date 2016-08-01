​Экстремисты подорвали мечеть XVI века в Йемене

Баку. 1 Августа. REPORT.AZ/ Группа исламских радикалов уничтожила в минувшую пятницу древнюю мечеть на юго-западе Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По его данным группа вооруженных ваххабитов (сторонников радикальной ветви ислама), командует которыми полевой командир, известный как Абу аль-Аббас, подорвала богослужебное сооружение, возведенное в XVI веке. Как подчеркивается в сообщении телестанции, йеменская комиссия по делам древностей и музеев осудила это преступление.

"Купол этой мечети был одним из крупнейших в Йемене, при этом место считалось одним из наиболее религиозных", - приводит канал заявление организации.