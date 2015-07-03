Экстремисты ИГ уничтожили древнюю статую при музее Пальмиры

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/Боевики из "Исламского государства" (ИГ) уничтожили знаменитую древнюю статую льва аль-Лат, датирующуюся I веком до нашей эры и располагавшуюся рядом с музеем в сирийской Пальмире, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Le Figaro.

"Боевики ИГ в субботу уничтожили статью льва аль-Лат, уникальный памятник высотой три метра весом 15 тонн. Это самое серьезное преступление против наследия Пальмиры", - сказал руководитель отдела музеев и древностей министерства культуры Сирии профессор Маамун Абделькарим.

По его словам, статуя была покрыта металлическими пластинами и мешками с песком для того, чтобы защитить памятник от военных действий, но "мы не могли вообразить, что ИГ придет в город, чтобы уничтожить его".

Известняковая статуя была обнаружена в 1977 году польскими археологами в храме аль-Лат, посвященному древнеарабской богине неба и дождя.

Также в четверг боевики ИГ разместили фотографии, на которых видно, как они уничтожают несколько других статуй из Пальмиры в Алеппо.

Развалины древних сооружений Пальмиры, захваченной боевиками ИГ ранее в мае, были признаны ЮНЕСКО памятником всемирного наследия, напоминает Report.

Мировая общественность выразила тогда озабоченность тем, что в Сирии может повториться ситуация, произошедшая в Ираке, где радикальные исламисты уничтожили множество древних объектов.