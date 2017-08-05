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    Экстремальная жара установилась в 10 странах Европы

    В 10 странах Европы объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары© ТВ Центр

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В 10 странах Европы объявлен "красный" уровень опасности из-за аномальной жары, передает Report со ссылкой на РБК.

    Экстремальная жара установилась в Венгрии, Швейцарии, Боснии и Герцеговине, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польше и Словении. Температура воздуха в этих странах достигла 50 градусов.

    "Оранжевый" уровень опасности объявлен также в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии. Там воздух прогреется до 40 градусов.

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