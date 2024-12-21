Экспорт СПГ из США в Европу за 10 месяцев снизился на 23%

США в октябре 2024 года экспортировали 376,2 млрд куб. футов (около 10,65 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года, при этом с начала 2024 года поставки американского СПГ в Европу снизилис

США в октябре 2024 года экспортировали 376,2 млрд куб. футов (около 10,65 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года, при этом с начала 2024 года поставки американского СПГ в Европу снизились на 23%.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США.

Экспорт СПГ в октябре 2024 года оказался на 3,6% выше, чем в сентябре, и на 2,1% меньше, чем в октябре 2023 года. Всего было отправлено 120 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Франция (43,1 млрд куб. футов, или 1,22 млрд куб. м), Япония (30 млрд куб. футов, или 0,85 млрд куб. м), Нидерланды (28,8 млрд куб. футов, или 0,82 млрд куб. м), Индия (27,4 млрд куб. футов, или 0,78 млрд куб. м) и Турция (24,1 млрд куб. футов, или 0,68 млрд куб. м). На эти страны пришлось 40,8% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в октябре упала до 33,9% по сравнению с 41% в сентябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 51,8% в октябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.

Всего в январе - октябре 2024 года США экспортировали около 3,58 трлн куб. футов СПГ (101,3 млрд куб. м), что на 1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. США с начала года экспортировали в Европу 50,4 млрд куб. м СПГ (49,7% от общего объема), в Азию - около 38,6 млрд куб. м (38% от общего объема).

Таким образом, поставки в Европу снизились на 23% по сравнению с 10 месяцами 2023 года, а в Азию - выросли на 40%.