Экспорт СПГ из США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза

Экспорт СПГ из США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза

Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличился за прошлый до 117,4 млн куб. м с 47,8 млн куб. м в 2021 году.

https://static.report.az/photo/101b1997-adc6-3ffc-8a5c-bde15bfa7228.jpg https://static.report.az/photo/101b1997-adc6-3ffc-8a5c-bde15bfa7228.jpg

Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличился за прошлый до 117,4 млн куб. м с 47,8 млн куб. м в 2021 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в опубликованном в понедельник докладе Совета экономических консультантов при Белом доме, посвященном состоянию американской экономики в прошлом году. По оценкам авторов доклада, перебои в поставках, вызванные войной РФ против Украины, "оказали более значительное влияние на экспорт США энергоресурсов, в частности СПГ и нефти". "Объем американского экспорта СПГ и нефти значительно вырос по сравнению с уже достигнутыми в 2021 году высокими уровнями. В случае СПГ экспорт из США также значительно сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда преобладающие поставки природного газа по трубопроводам. Экспорт нефти увеличился в целом по всем направлениям, за исключением снижения экспорта в Китай. Хотя эта цифра отражает лишь один год, а не тенденцию, исследования показывают, что сокращение импорта энергоносителей Китаем из США в 2022 году, вероятно, представляло собой переход к импорту из других источников, включая Россию, наряду с падением спроса из-за замедления темпов экономического роста Китая", - отмечается в докладе. Подпишитесь на наш Telegram канал