О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экспорт оружия США вырос в 2020 году

Экспорт оружия США вырос в 2020 году Объемы экспорта американских вооружений и военной техники увеличились в 2020 финансовом году на 2,8% и достигли показателя в 175,08 млрд долларов США.
Другие страны
5 декабря 2020 г. 06:56
Экспорт оружия США вырос в 2020 году

Объемы экспорта американских вооружений и военной техники увеличились в 2020 финансовом году на 2,8% и достигли показателя в 175,08 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в пятницу Госдепартамент.

Согласно изложенным им сведениям, поставки оружия за рубеж по межправительственным соглашениям составили 54 млрд долларов США (против 51 млрд долларов США в 2019 финансовом году). Крупнейшими клиентами США стали Япония, Марокко, Израиль, Сингапур, Египет, Франция, Индонезия.

При этом прямые коммерческие поставки оружия были равны в 2020 финансовом году, закончившемся 30 сентября, 124,3 млрд долларов США. В 2019 финансовом году они были зафиксированы на уровне 114,7 млрд долларов США. Таким образом, речь идет о росте в размере 8,4%. По этой статье продаж основными клиентами компаний военно-промышленного комплекса США стали их партнеры в Австралии, Италии, Канаде, Японии и ряде других стран.

Отметим, что общий объем экспорта оружия и военной техники США в 2019 финансовом году составлял 170,09 млрд долларов США, отметило американское внешнеполитическое ведомство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın silah ixracının həcmi açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi