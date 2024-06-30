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Экспорт оружия из ФРГ вырос в первом полугодии на 30%

Экспорт оружия из ФРГ вырос в первом полугодии на 30% Объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок в Украину.
Другие страны
30 июня 2024 г. 15:39
Экспорт оружия из ФРГ вырос в первом полугодии на 30%

Объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок в Украину.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики ФРГ.

Согласно отчету, с 1 января по 18 июня федеральное правительство разрешило экспорт военных товаров на сумму в размере не менее 7,48 млрд евро, две трети из которого (65%, или 4,88 млрд евро) предназначены для Украины.

По сравнению с первым полугодием 2023 года рост данного показателя составил более 30%.

Среди пяти основных стран-импортеров впервые за долгое время снова оказалась Саудовская Аравия, куда будут экспортированы товары на 132,48 млн евро. В числе других крупнейших покупателей Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро).

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