Экспорт грузов из Казахстана в Китай железнодорожным путем увеличился на 37%

Экспорт грузов железнодорожным транспортом из Казахстана в Китай вырос на 37%.

Экспорт грузов железнодорожным транспортом из Казахстана в Китай вырос на 37%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщает пресс-служба КТЖ.

По данным Нацкомпании, Казахстан наращивает экспорт грузов в Китай железнодорожным транспортом: за полгода передано 8,3 млн тонн различных грузов, что на 37% больше, по сравнению с показателем за шесть месяцев предыдущего года.

"В первом полугодии вырос экспорт зерновых грузов в три раза (до 1 млн тонн), металлической руды на 15% (до 4 млн тонн), в том числе 2,6 млн тонн железной руды, что на 25% больше уровня января-июня прошлого года. Экспортировано 220 тыс. тонн цветных металлов - рост к показателю прошлого года на 55%, 75 тыс. тонн растительных масел (на 70%)", - говорится в сообщении ведомства.

Импорт груза в Казахстан из Китая за полгода вырос на 13% (до 5,4 млн тонн). По сравнению с прошлым годом было импортировано на 13% больше легковых автомобилей, строительных грузов - на 30%, химических грузов - на 5%.

Объем железнодорожных грузоперевозок между двумя странами составил 13,7 млн тонн. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Совместные меры и слаженная работа коллективов приграничных станций двух стран способствуют увеличению объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом через погранпереходы с Китаем", - заключили в КТЖ.