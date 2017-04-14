Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали рейтинг самых безопасных стран мира

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили рейтинг из 136 стран по уровню безопасности на 2017 год. Как сообщает Report, Азербайджан занял 35-ое место в рейтинге.
На первое место в рейтинге ВЭФ поставил Финляндию, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты. Третью строчку заняла Исландия.
Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку.
Список замыкают Йемен и Колумбия.
При составлении рейтинга эксперты руководствовались такими факторами, как наличие военного конфликта в стране и ситуация с преступностью и терроризмом.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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