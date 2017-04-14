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    Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали рейтинг самых безопасных стран мира

    Азербайджан занял 35-ое место в рейтинге из 136 стран

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили рейтинг из 136 стран по уровню безопасности на 2017 год. Как сообщает Report, Азербайджан занял 35-ое место в рейтинге.

    На первое место в рейтинге ВЭФ поставил Финляндию, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты. Третью строчку заняла Исландия.

    Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку. 

    Список замыкают Йемен и Колумбия.

    При составлении рейтинга эксперты руководствовались такими факторами, как наличие военного конфликта в стране и ситуация с преступностью и терроризмом.

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