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    Эксперты Всемирного экономического форума назвали главные мировые риски этого года

    Ежегодный доклад о мировых рисках представлен в Давосе

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основными рисками для человечества в  этом  году эксперты Всемирного экономического форума назвали экстремальные погодные явления, вынужденную массовую миграцию и террористические атаки. 

    Как сообщает Report, ежегодный доклад  о мировых рисках был представлен на встрече неправительственной организации в Давосе.

    В пятерку рисков, вероятность которых высока, авторы доклада также внесли природные катастрофы и крупные мошенничества, связанные с манипуляциями с базами данных.

    За год пятерка наиболее вероятных рисков изменилась. В 2016 году эксперты ВЭФ ставили на первое место в списке потенциальных опасностей широкомасштабную миграцию, а террористических нападений вообще не было в первой пятерке, их место занимали "межгосударственные конфликты с региональными последствиями".

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