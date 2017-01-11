Эксперты Всемирного экономического форума назвали главные мировые риски этого года

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основными рисками для человечества в этом году эксперты Всемирного экономического форума назвали экстремальные погодные явления, вынужденную массовую миграцию и террористические атаки.

Как сообщает Report, ежегодный доклад о мировых рисках был представлен на встрече неправительственной организации в Давосе.

В пятерку рисков, вероятность которых высока, авторы доклада также внесли природные катастрофы и крупные мошенничества, связанные с манипуляциями с базами данных.

За год пятерка наиболее вероятных рисков изменилась. В 2016 году эксперты ВЭФ ставили на первое место в списке потенциальных опасностей широкомасштабную миграцию, а террористических нападений вообще не было в первой пятерке, их место занимали "межгосударственные конфликты с региональными последствиями".