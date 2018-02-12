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    Эксперты Всемирного банка посчитали ущерб от борьбы с ИГ в Ираке

    Ущерб иракской инфраструктуре во время борьбы с террористической организацией Исламское государство (ИГ) составил 45,7 млрд долларов США

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Ущерб иракской инфраструктуре во время борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) составил 45,7 млрд долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", к такому выводу пришли эксперты Всемирного банка и власти Ирака.

    Так, в 16 млрд долларов США оценивается разрушение жилых зданий, в 7 млрд долларов - уничтожение электростанций и энергосетей, в 2,4 млрд долларов - разрушение зданий школ и университетов.

    Эксперты отмечают, что дополнительные расходы на совершенствование системы госуправления и нефтегазовой инфраструктуры в пострадавших регионах Ирака увеличивают цену реконструкции до 88 млрд долларов.

    Напомним, в начале декабря прошлого года иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ. 

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