Эксперты Всемирного банка посчитали ущерб от борьбы с ИГ в Ираке

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Ущерб иракской инфраструктуре во время борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) составил 45,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", к такому выводу пришли эксперты Всемирного банка и власти Ирака.

Так, в 16 млрд долларов США оценивается разрушение жилых зданий, в 7 млрд долларов - уничтожение электростанций и энергосетей, в 2,4 млрд долларов - разрушение зданий школ и университетов.

Эксперты отмечают, что дополнительные расходы на совершенствование системы госуправления и нефтегазовой инфраструктуры в пострадавших регионах Ирака увеличивают цену реконструкции до 88 млрд долларов.

Напомним, в начале декабря прошлого года иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ.