О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане Группа экспертов ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане (провинция Хубэй), как ожидается, в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами, где первоначально был обнаружен новый тип корона
Другие страны
31 января 2021 г. 12:21
Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Группа экспертов ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане (провинция Хубэй), как ожидается, в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами, где первоначально был обнаружен новый тип коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс об этом сообщают СМИ.

Напомним, что рынок был закрыт в начале прошлого года, он находится под круглосуточным надзором полиции.

Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок все еще играет определенную роль в отслеживании происхождения вируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
30 января 2021 г. 17:44
Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Haber Global показал сюжет, посвященный победе Азербайджана
ВидеоHaber Global показал сюжет, посвященный победе Азербайджана
30 января 2021 г. 16:02
Минобороны РФ: Азербайджан провел колоссальную работу по созданию российско-турецкого центра
Минобороны РФ: Азербайджан провел колоссальную работу по созданию российско-турецкого центра
30 января 2021 г. 14:10
Эрдоган утвердил документ о посещении гражданами Азербайджана Турции по удостоверению личности
Эрдоган утвердил документ о посещении гражданами Азербайджана Турции по удостоверению личности
30 января 2021 г. 13:42
В Агдаме начинает работу совместный мониторинговый центр
ФотоВ Агдаме начинает работу совместный мониторинговый центр
30 января 2021 г. 13:08
Охрану совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия
Охрану совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия
30 января 2021 г. 12:47
Названы главы личного состава турецко-российского центра мониторинга
Названы главы личного состава турецко-российского центра мониторинга
30 января 2021 г. 12:36
Турецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан
ФотоТурецкий контингент совместного мониторингового центра прибыл в Азербайджан
30 января 2021 г. 12:25
На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов
На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов
30 января 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi