Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Группа экспертов ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане (провинция Хубэй), как ожидается, в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами, где первоначально был обнаружен новый тип корона

Группа экспертов ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане (провинция Хубэй), как ожидается, в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами, где первоначально был обнаружен новый тип коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс об этом сообщают СМИ.

Напомним, что рынок был закрыт в начале прошлого года, он находится под круглосуточным надзором полиции.

Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок все еще играет определенную роль в отслеживании происхождения вируса.