Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая вопрос о происхождении коронавируса COVID-19, в среду посетила Уханьский институт вирусологии.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая вопрос о происхождении коронавируса COVID-19, в среду посетила Уханьский институт вирусологии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают СМИ из Пекина.

Посещению института уделяется серьезное внимание, поскольку по некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки коронавируса из его лаборатории. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп.

"Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать", - сказал перед отъездом в институт входящий в состав команды эксперт ВОЗ Питер Дасзак, президент некоммерческой неправительственной организации EcoHealth Alliance.

Команду международных экспертов из 12 стран мира возглавляет эксперт Всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Эксперты приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. Они уже ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, которые, как предполагается, также могли стать эпицентром инфекции, посетили несколько больниц, где проходили курс лечения больные с коронавирусом, центр болезней животных, где встретились с его сотрудниками.

Пока о результатах посещения института вирусологии не сообщалось. Наблюдатели не исключают, что информация об этом войдет в общий отчет делегации о работе в Ухане.