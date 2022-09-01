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Эксперты: У потенциальных конкурентов Токаева мало времени на подготовку

Эксперты: У потенциальных конкурентов Токаева мало времени на подготовку Объявив о внеочередных президентских выборах в Казахстане и в случае победы на них, текущий президент Касым-Жомарт Токаев увеличивает свои полномочия с 8 лет до 10 лет.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 15:03
Эксперты: У потенциальных конкурентов Токаева мало времени на подготовку

Объявив о внеочередных президентских выборах в Казахстане, нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев в случае победы на них увеличивает свои полномочия с 8 лет до 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на Inbusiness.kz, об этом сказала директор ТОО "Издательский дом "Эксклюзив"" Карлыгаш Еженова.

Она отметила, что у действующего президента достаточно высокий рейтинг среди населения. "По шкале примерно от 56 до 80 процентов. Токаев чувствует этот уровень поддержки и смело идет на этот шаг (на внеочередные президентские выборы - прим. автора)", - сказала она, добавив, что альтернативы нет, так как времени на подготовку у его потенциальных конкурентов слишком мало.

В свою очередь казахстанский политолог Талгат Калиев также не видит альтернативы Токаеву на предстоящих выборах: "Быстро провести президентскую кампанию вряд ли кто сможет. Это большие финансы и человеческие ресурсы, чтобы охватить все регионы и провести агитацию".

"Что касается срока в 7 лет, то это защита от популизма. Когда выборы маячат через 7 лет, а не через 2 года, то президент может действовать смело в проведении своих реформ", - резюмировал политолог.

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Версия на английском языке Experts: Tokayev’s potential competitors have little time to prepare

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