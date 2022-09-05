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Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября

Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ газ 7 сентября.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 18:15
Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября

Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ газ 7 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

На техническом заседании 7 сентября будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа: введение ценового потолка и административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев в поставках топлива.

"Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы при условии полной остановки газовых поставок Россия оказалась в худшей ситуации, чем при условии продажи по предельной цене. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010-2020 годы) цены на российский газ находились в диапазоне от €5 до €35 за МВт·ч, любая цена выше этого уровня будет выше предельных производственных затрат России", - цитирует документ Bloomberg.

Ранее ЕС поддержал инициативу G7 о введении ценового потолка на нефть, кроме того, Еврокомиссия сообщила, что пытается разработать реформу рынка электроэнергии ЕС, который также будет содержать административные ограничения для роста цен.

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