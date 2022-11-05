Эксперты предупредили о приближении восьмой волны пандемии ковида в Японии

Япония может вскоре столкнуться с очередной, восьмой по счету, волной пандемии ковида, поскольку число заразившихся снова начинает расти, преимущественно в более холодных северных регионах. Об этом со ссылкой на мнение экспертов пишет в субботу газета Mai

Япония может вскоре столкнуться с очередной, восьмой по счету, волной пандемии ковида, поскольку число заразившихся снова начинает расти, преимущественно в более холодных северных регионах. Об этом со ссылкой на мнение экспертов пишет в субботу газета Mainichi, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Так, по их подсчетам, в самой северной префектуре Хоккайдо уровень заражений приближается к пиковым показателям седьмой волны, с которой Япония столкнулась минувшим летом. В целом же, по данным правительства, число заразившихся на 100 тыс. населения за последнюю неделю выросло во всех 47 префектурах Японии.

По мнению профессора Токийского медицинского университета Ацуо Хамады, повышенное число заражений с приближением зимы может быть вызвано тем, что люди реже проветривают помещения, когда на улице холодно, и это повышает риск заражения в людных местах.

Правительство призывают людей активнее вакцинироваться, чтобы приготовиться к очередной волне. Вместе с тем, по данным властей, по состоянию на 4 ноября от омикрон-штамма привились лишь 5,9% жителей Японии. Вакцинация от этого штамма началась в стране 20 сентября.