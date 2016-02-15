Эксперты подтвердили факт применения боевиками ИГ химического оружия в Ираке

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ) применили химическое оружие в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатической среде.

По данным неназванного представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), лабораторные тесты подтвердили использование боевиками иприта (горчичный газ).

ОЗХО обычно не называет сторону конфликта, применившую отравляющее вещество, однако дипломат на условиях анонимности подтвердил, что химическое оружие было использовано ИГ.