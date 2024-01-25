Эксперты назвали главную причину рекордной засухи в Амазонии

Рекордная засуха в бразильской Амазонии в 2023 году была вызвана изменениями климата.

Рекордная засуха в бразильской Амазонии в 2023 году была вызвана изменениями климата.

Как передает Report, к такому выводу пришел международный коллектив ученых из центра изучения погодных явлений World Weather Attribution (WWA).

"Основной причиной рекордной засухи 2023 года в амазонском регионе Бразилии стали климатические изменения, вызванные деятельностью человека", - говорится в докладе, размещенном на сайте организации.

По словам ученых, влияние феномена Эль-Ниньо на погоду в бассейне Амазонки оказалось значительно слабее, чем предполагали специалисты. "Климатические изменения ведут к росту температуры и сокращению осадков. Эти факторы в 30 раз повысили вероятность беспрецедентной засухи 2023 года по сравнению с ситуацией, в которой единственным фактором влияния на погоду был бы Эль-Ниньо", - отмечают авторы исследования.

Над докладом WWA работали метеорологи из Бразилии, Великобритании, Нидерландов и США. Они сопоставили современные данные наблюдений за климатом со сведениями, полученными в доиндустриальную эпоху.

Бразильская Амазония испытывает небывалую засуху с марта 2023 года. Количество осадков в регионе значительно меньше нормы, реки обмелели до рекордно низкого уровня, и на фоне постоянно высокой температуры участились лесные пожары. Аномально высокий прогрев воды в бассейне Амазонки привел к массовой гибели рыб и животных, населяющих регион.