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Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта

Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 18:23
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут оставаться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет заморожен, или пока не сократится количество боевых действий в регионе.

Как передает Report со ссылкой на DPA, об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, и эксперты МАГАТЭ все еще находятся там.

"Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта. Очень важно, чтобы мы могли постоянно общаться с обеими сторонами. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, используют тяжелую артиллерию и так далее", - сказал Гросси.

Напомним, что эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора Агентства Гросси на станцию.

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