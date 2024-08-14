Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара на ЗАЭС в новом отчете

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам повторного осмотра градирни ЗАЭС не обозначило причины пожара.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам повторного осмотра градирни ЗАЭС не обозначило причины пожара.

Как сообщает Report , текст заявления опубликован на сайте организации.

"Собранные доказательства подкрепляют нашу оценку, что основной пожар вряд ли начался в основании градирни", - говорится в отчете.

Отмечается, что экспертам показали фото и видео, сделанные изнутри градирни. На них они не заметили "посторонних предметов и материалов".

Напомним, что 11 августа над Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, наблюдался густой дым. Украинская и российская стороны обвинили друг друга в провокации.