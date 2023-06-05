О нас

Эксперты МАГАТЭ будут следить за соблюдением принципов безопасности на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ будут следить за соблюдением принципов безопасности на Запорожской АЭС Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции
Другие страны
5 июня 2023 г. 14:43
Эксперты МАГАТЭ будут следить за соблюдением принципов безопасности на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С этого момента эксперты МАГАТЭ на объекте будут докладывать мне в моем качестве генерального директора о соблюдении этих принципов, а я буду публично сообщать о любых нарушениях", - заявил Гросси по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Он отметил, что принципы были выработаны в консультациях с Москвой и Киевом.

"Эти принципы необходимы, поскольку Запорожская АЭС в последние месяцы все больше подвергается риску в связи с активизацией военных действий", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IAEA experts to oversee observance of security principles at Zaporizhzhia NPP

Самое читаемое

Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi