Эксперты МАГАТЭ будут следить за соблюдением принципов безопасности на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С этого момента эксперты МАГАТЭ на объекте будут докладывать мне в моем качестве генерального директора о соблюдении этих принципов, а я буду публично сообщать о любых нарушениях", - заявил Гросси по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Он отметил, что принципы были выработаны в консультациях с Москвой и Киевом.

"Эти принципы необходимы, поскольку Запорожская АЭС в последние месяцы все больше подвергается риску в связи с активизацией военных действий", - добавил он.