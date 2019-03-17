Эксперты извлекли данные бортового самописца разбившегося Boeing 737 MAX

Специалисты, проводящие расследование по факту крушения самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии, успешно извлекли данные бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА).
"Данные, содержащиеся в бортовом самописце, были успешно загружены BEA и переданы эфиопской следственной группе", - указано в сообщении.
Отмечается, что специалисты бюро не слушали переданные аудиофайлы.
Ранее сообщалось, что компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в её самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней.
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