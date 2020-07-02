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Эксперты допустили, что слоны в Ботсване массово гибнут от COVID-19

Эксперты допустили, что слоны в Ботсване массово гибнут от COVID-19 Специалисты рассматривают несколько возможных причин массовой смерти слонов в Ботсване
Другие страны
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2 июля 2020 г. 19:24
Эксперты допустили, что слоны в Ботсване массово гибнут от COVID-19

Специалисты рассматривают несколько возможных причин массовой смерти слонов в Ботсване.

Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, по словам специалистов, большинство трупов обнаружено вблизи природных водоемов. Правительство расследует причины смерти, образцы тканей уже взяты для анализа и отправлены в зарубежные страны.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении более 360 трупов слонов в районе дельты реки Окаванго. 

В настоящее время рассматривается несколько возможных причин смерти, включая отравление, а также коронавирус. Об этом заявил директор благотворительной организации National Park Rescue Найл Маккэнн.

Он добавил, что не припоминает подобных массовых смертей слонов. 

Ученые представили доклад, в котором говорится, что еще живые слоны выглядят слабыми, апатичными, истощенными. Свидетели наблюдали, что некоторые слоны перед смертью ходили кругами, даже будучи подталкиваемы своими сородичами. 

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