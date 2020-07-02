Эксперты допустили, что слоны в Ботсване массово гибнут от COVID-19

Специалисты рассматривают несколько возможных причин массовой смерти слонов в Ботсване

Специалисты рассматривают несколько возможных причин массовой смерти слонов в Ботсване.

Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, по словам специалистов, большинство трупов обнаружено вблизи природных водоемов. Правительство расследует причины смерти, образцы тканей уже взяты для анализа и отправлены в зарубежные страны.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении более 360 трупов слонов в районе дельты реки Окаванго.

В настоящее время рассматривается несколько возможных причин смерти, включая отравление, а также коронавирус. Об этом заявил директор благотворительной организации National Park Rescue Найл Маккэнн.

Он добавил, что не припоминает подобных массовых смертей слонов.

Ученые представили доклад, в котором говорится, что еще живые слоны выглядят слабыми, апатичными, истощенными. Свидетели наблюдали, что некоторые слоны перед смертью ходили кругами, даже будучи подталкиваемы своими сородичами.