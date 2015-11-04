Предварительные данные подтверждают, что Airbus разрушился в воздухе

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Предварительные данные подтверждают, что Airbus компании "Когалымавиа" развалился в воздухе, но о причинах этого судить пока рано.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такого мнения придерживаются авиационные эксперты в США.

"Я слежу за комментариями властей, расследующих (инцидент), и изучил фотографии и видео обломков. По моему мнению, самолет развалился в полете, скорее всего, на большой высоте", - сказал РИА Новости авиационный эксперт, автор исследований по безопасности гражданской авиации Тодд Кертис.

При этом, по его мнению, известные на данный момент факты не подкрепляют ни одну из возможных теорий. Правда, Кертис предполагает, что можно исключить версию экстремальных погодных условий.