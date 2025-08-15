Эксперты будут изучать язык тела Путина и Трампа на встрече в Анкоридже

Эксперты со всего мира намерены проанализировать язык тела президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи на Аляске, чтобы оценить успешность переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Hill.

Издание напоминает, что в начале кризиса в Украине Трамп называл действия Путина "гениальными и довольно умными", однако в последнее время он выражал разочарование сложностью переговоров с российской стороной. "Как всегда, Трампа трудно предсказать. Неясно, какими будут последствия для России. Так или иначе, тон и язык тела Трампа и Путина на совместной пресс-конференции на Аляске будут тщательно анализироваться", - подчеркивают авторы статьи.